Australian Open: Daniil Mevedev verliert 61 Prozent seines Preisgeldes

Für seine Ausraster bei den Australian Open muss Daniil Medvedev 76.000 US-Dollar bezahlen. Die Top 5 der Geldstrafen hat der Russe knapp verpasst.

Daniil Medvedev muss ordentlich blechen für sein Verhalten bei den Australian Open. Nachdem der ehemalige Weltranglistenerste in Melbourne überraschend in der zweiten Runde gescheitert ist, kommt es nun noch schlimmer für Medvedev. Für seine Ausraster in seinen beiden Spielen bei den Australian Open wird er zu Kasse gebeten. 76.000 US-Dollar Strafe muss Medvedev zahlen, das sind ungefähr 61 Prozent seines Preisgeldes für den Einzug in die zweite Runde.

Daniil Medvedev: „Die Kamera war sehr, sehr stark”

In seinem Auftaktmatch gegen den Thailänder Kasidit Samrej, Nummer 418 im ATP-Ranking, das der Russe nur mit viel Mühe in fünf Sätzen gewann, hatte er im dritten Satz eine Netzkamera mutwillig zerstört. „Die Kamera war sehr, sehr stark, weil mein Schläger mit dem Schaden nicht umgehen konnte, die Kamera aber schon. Davon war ich sehr überrascht. Die Strafe gibt in der Regel für das Zerbrechen des Schlägers, auch die Kamera wird etwas kosten, aber ich glaube nicht, dass eine Go Pro so teuer ist“, sagte Medvedev über seinen Wutanfall, der ihm 10.000 US-Dollar kostet.

Die deutlich höhere Strafe, insgesamt 66.000 US-Dollar, gab es für seinen Ausraster im Zweitrundenmatch gegen den US-Amerikaner Learner Tien. Medvedev hatte in der Partie, die 4:49 Stunden andauerte und bis kurz vor 3 Uhr morgens ging, unter anderem seinen Schläger gegen eine Werbebande geworfen und nach zwei Fußfehlern in Folge lautstark mit dem Schiedsrichter diskutiert. Für sein Fehlverhalten wurde er im Match mit einem Punktabzug bestraft. Nach dem Ausscheiden in Melbourne schwänzte der US-Open-Sieger von 2021 noch die verpflichtende Pressekonferenz.

Die 76.000 US-Dollar Strafe wird Medvedev verkraften. Vor Beginn der Australian Open hatte er sich insgesamt mehr als 45 Millionen US-Dollar erspielt. Mit seinen Ausrastern kommt Medvedev allerdings nicht in die Top 5 der größten Geldstrafen der Tennisgeschichte.

Die Top 5 der Geldstrafen im Tennis

Platz 5: David Nalbandian (Queen’s Club 2012) – 69.910 US-Dollar

Platz 4: Serena Williams (US Open 2009) – 82.500 US-Dollar

Platz 3: Nick Kyrgios (Cincinnati 2019) – 113.000 US-Dollar

Platz 2: Frances Tiafoe (Shanghai 2024) – 120.000 US-Dollar

Platz 1: Novak Djokovic (US Open 2020) – 267.500 US-Dollar