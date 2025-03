Indian-Wells-Quali: Eva Lys und Jule Niemeier duellieren sich

Eva Lys und Jule Niemeier spielen beim WTA-1000er-Turnier in Indian Wells um einen Platz im Hauptfeld.

Beim WTA-1000er-Turnier in Indian Wells steht mit Tatjana Maria nur eine deutsche Spielerin direkt im Hauptfeld. Eine weitere deutsche Teilnehmerin wird noch hinzukommen, denn Eva Lys und Jule Niemeier duellieren sich in der kalifornischen Wüste im Finale der Qualifikation um einen Platz im Hauptfeld.

Lys, in der Indian-Wells-Quali an zwei gesetzt, gewann gegen Aliaksandra Sasnovich mit 6:4, 6:3. Niemeier besiegte die Belgierin Hanne Vandewinkel mit 6:3, 6:3. Im Head-to-Head zwischen den beiden steht es 2:0 für die 25-jährige Niemeier. 2022 gewann Niemeier das erste Duell via Aufgabe gegen Lys, im zweiten Duell siegte sie mit 6:4, 6:2 beim WTA-Turnier in Lausanne.

Die 23-jährige Lys, derzeit Nummer 78 im WTA-Ranking und inzwischen die deutsche Nummer eins, hatte die direkte Qualifikation für das Hauptfeld verpasst, da die sogenannte Entry List für das Hauptfeld in Indian Wells bereits vier Wochen vor Turnierbeginn feststeht. Zu diesem Zeitpunkt lag Lys im WTA-Ranking noch etwas weiter zurück.