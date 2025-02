Bad Homburg Open: Swiatek, Bencic und Lys kommen in den Kurpark

Die ersten Spielerinnen bei den Bad Homburg Open stehen fest. Mit dabei sind die Grand-Slam-Gewinnerin Iga Swiatek, Olympiasiegerin Belinda Bencic und die derzeitige deutsche Nummer eins, Eva Lys.

Eine Premiere, ein kleines Jubiläum und jede Menge Spitzentennis: Bei ihrer fünften Auflage werden die Bad Homburg Open (21. bis 28. Juni 2025) mehr denn je im Fokus stehen. Erstmals in seiner noch jungen Historie ist das Rasenevent die größte und wichtigste WTA-Veranstaltung in der Vorwoche von Wimbledon (ab 30. Juni 2025). Dieses Alleinstellungsmerkmal sorgt dafür, dass der Weg der Topspielerinnen zum bedeutendsten Tennisturnier der Welt ab dieser Saison noch zielgerichteter über den geschichtsträchtigen Kurpark führen wird.

Swiatek: „Stimmung war einfach phantastisch“

Die Vorzeigebedingungen in Bad Homburg wollen in diesem Jahr auch Iga Swiatek und Belinda Bencic für eine optimale Wimbledon-Vorbereitung nutzen. Vor allen Dingen die Weltranglistenzweite Swiatek träumt nach ihren vier French-Open-Triumphen in den vergangenen fünf Jahren und dem Erfolg bei den US Open (2022) von ihrem ersten Coup im Rasen-Mekka. Schon nach ihrer Premiere bei den Bad Homburg Open vor zwei Jahren hatte die Polin von der Atmosphäre im Kurpark geschwärmt: „Die Stimmung auf den Rängen war einfach phantastisch“, betonte Swiatek, „so etwas ist nicht selbstverständlich.“ .

„Mama“ Bencic erhält Glückwünsche von „Mami“ Kerber

Große Ambitionen verfolgt seit jeher auch Bencic – allerdings tut die Olympiasiegerin von Tokio dies seit vergangenem Jahr unter anderen Vorzeichen. Vor gut einem Jahr wurde Tochter Bella geboren. Damit gehört die Schweizerin zur immer größer werdenden Gruppe der Mütter auf der WTA-Tour. Ihr Comeback verlief beeindruckend: Im Januar erreichte Bencic das Achtelfinale der Australian Open, jüngst gewann sie das WTA 500-Turnier in Abu Dhabi. Die Bilder der Siegerehrung mit der kleinen Bella im Arm gingen um die Welt.

Natürlich hat auch Kerber, die im vergangenen Jahr ihre Profikarriere beendet hatte und im Sommer ihr zweites Kind erwartet, Bencic gleich gratuliert. Beste Wünsche von Mami zu Mama sozusagen. Die ehemalige Weltranglistenerste pflegt auch nach ihrem Laufbahnende Kontakte zu den aktiven Spielerinnen. Gegen die meisten hat Kerber selbst noch gespielt. Ein weiterer Umstand, der die dreimalige Grand Slam-Gewinnerin dazu prädestiniert, ab sofort den Job der Sportdirektorin bei den Bad Homburg Open zu übernehmen. Sie bildet eine Doppelspitze mit Turnierdirektor Aljoscha Thron.

Kerber will ihren Erfahrungsschatz einbringen

Seit der Veranstaltungspremiere 2021, die sie gewann und für ein Sommermärchen sorgte, war Kerber bereits als Turnierbotschafterin aktiv. „Dieses Turnier liegt mir besonders am Herzen, denn ich war von Beginn an dabei – von den ersten Planungen bis hin zur Umsetzung“, berichtete die 37-Jährige, die sich als Bindeglied zwischen Turnier und Teilnehmerinnen betrachtet: „Ich weiß als ehemaliger Profi, was den Spielerinnen wichtig ist und will mit Blick auf eine möglichst perfekte Abstimmung zwischen Veranstalter und Spielerinnenfeld versuchen, meinen Erfahrungsschatz einzubringen.“

Es ist im Sinne von Kerber, die ihre Expertise seit diesem Jahr auch als Beraterin beim Deutschen Tennis Bund (DTB) weitergibt, dass in Eva Lys die deutsche Nummer eins und Nachwuchshoffnung eine Wildcard für die diesjährigen Bad Homburg Open erhält. Anfang des Jahres hatte die 23-Jährige für Furore gesorgt, als sie als Lucky Loser das Achtelfinale der Australian Open erreichte. Ihr Spitzname seitdem – wie könnte es anders sein: „Lucky Lys“.

„Ich freue mich unglaublich, dass ich in diesem Jahr in Bad Homburg an den Start gehen werde. Es war für mich immer schon ein Traum, dort in der Woche vor Wimbledon im Hauptfeld zu spielen“, betonte Lys und lobte explizit Kerber: „Ich habe gehört, dass Angie an alles für die Spielerinnen gedacht hat.“

Bad Homburg Open: Wimbledonflair gepaart mit sommerlicher Festivalstimmung

Die Tennisfans jedenfalls dürfen sich auf spannende und qualitativ hochwertige Turniertage auf der malerischen Anlage des TC Bad Homburg freuen. Da der Weg der Top 30 Spielerinnen aufgrund der Kalender-Reform der WTA ab dieser Saison verpflichtend über den Kurpark nach Wimbledon führt, ist passend zum kleinen Jubiläum des Boutiqueturniers mit dem bislang stärksten Teilnehmerinnenfeld zu rechnen. Ein weiterer Meilenstein in der noch jungen Historie der Bad Homburg Open. Und ein besonderer Fingerzeig für die Zukunft der meistbesuchten deutschen WTA-Veranstaltung des vergangenen Jahres!

Wimbledonflair gepaart mit sommerlicher Festivalstimmung, dazu Spitzentennis hautnah mit der Familie erleben – so lautet auch 2025 das bewährte Motto rund um den Kurpark.

Das Fanerlebnis wird weiter großgeschrieben

Die Sitzplatzkapazität auf dem Spielbank Bad Homburg Centre Court wurde ebenso erhöht (um etwa 250 auf 3765 Plätze) wie jene auf den beiden Baloise Matchcourts (um etwa 140 auf 1260 Plätze), die nach wie vor ebenso frei zugänglich sind wie das Baloise Park Villageals Schauplatz des abwechslungsreichen Rahmenprogramms.

Egal, ob kulinarische Spezialitäten, musikalische Unterhaltung, der Biergarten, die FFH Aufschlagsmessung und noch einige Überraschungen – Ziel der Veranstalter ist es weiterhin, das Fanerlebnis großzuschreiben. Auch perspektivisch soll am erfolgreichen Grundkonzept festgehalten werden, alljährliche Neuerungen beziehungsweise Anpassungen sind ebenso fest eingeplant. Die Standortsicherung bis zunächst 2029 bietet den Veranstaltern Planungssicherheit.