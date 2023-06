Jabeur komplettiert Viertelfinal-Sammlung bei Grand Slams

Die Tunesierin Ons Jabeur hat ihre Viertelfinal-Sammlung bei Grand Slams komplettiert: Die 28-Jährige steht nach einem 6:3, 6:1-Erfolg gegen die US-Amerikanerin Bernarda Pera erstmals in der Runde der letzten Acht der French Open. Zuvor war sie auch schon in Melbourne soweit gekommen, in Wimbledon und New York reichte es im vergangenen Jahr sogar für zwei Finalteilnahmen.

Ihren Traum vom ersten Grand-Slam-Triumph brachte Jabeur nun mit nach Paris. „Wenn es so sein soll, werde ich es eines Tages schaffen“, sagte sie zu Turnierbeginn und fügte schmunzelnd an: „Wenn nicht, werde ich eine Tochter bekommen und sie dazu bringen, Wimbledon zu gewinnen.“ Zunächst geht aber Jabeurs Lauf in Roland Garros weiter.