Jack Draper – 10 Fakten zur jungen britischen Nummer eins

Jack Draper konnte in den letzten Jahren bereits mehrere Erfolge auf der ATP-Tour verzeichnen. Unter anderem gewann er 2024 das ATP-Turnier in Stuttgart. Wir stellen euch den jungen aufstrebenden Briten in zehn Fakten vor.

1. Familienhintergrund im Tennis

Jack Draper wurde am 22.12.2001 in London geboren. Tennis lag bereits von Anfang an in der Familienhistorie. Sein Vater Roger war von 2006 bis 2013 Geschäftsführer der Lawn Tennis Association, seine Mutter Nicky war britische Juniorenmeisterin im Tennis.

2. Tennisanfänge

Schon in seiner Kindheit spielte er im örtlichen Sutton Tennis & Squash Club. Gemeinsam mit seinem Bruder Ben trainierte er dort unter der Anleitung seiner Mutter, die als Tennislehrerin arbeitete. In ihrer Funktion als Trainerin des Clubs führte sie Jack im Alter von sechs Jahren zu seiner ersten Trainingseinheit.

3. Juniorenkarriere

Seinen größten Erfolg bei den Junioren konnte Draper im Jahr 2018 verzeichnen, als er das Finale des Junioren-Grand-Slams in Wimbledon erreichte. Dort musste er sich allerdings gegen den Taiwanesen Chun-hsin Tseng geschlagen geben. Das Jahr beendete er mit seiner besten Platzierung als Nummer 7 der Junioren-Weltrangliste.

4. Erfolge auf der Challenger-Tour

2022 gewann er im italienischen Forli gleich drei ATP-Challenger Titel hintereinander, innerhalb von zwei Monaten. Später gelangen ihm noch zwei weitere Challenger-Titel sowie die Qualifikation als erster Brite für die Next Generation ATP Finals 2022.

5. Durchbruch bei den Grand Slams

Bei den US Open 2024 erreichte Jack Draper erstmals das Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers, wo er gegen den Weltranglistenersten Jannik Sinner verlor. Während des Spiels zeigte sich Draper sehr nervös, wodurch er sich gleich dreimal auf dem Platz übergeben musste. Hinterher erklärte er: „Wenn man gegen die Topspieler spielt, ist die Intensität anders. Ich war heute definitiv aufgeregter und nervöser. Ich bin ein ziemlich nervöser Mensch. Wenn man das alles zusammennimmt, ist mir auf dem Platz manchmal etwas übel und wenn es hart wird, ist mir auch schlecht.“

6. Erster ATP-Titel in Stuttgart

Jack Draper konnte im Juni 2024 in Stuttgart den ersten ATP-Turniersieg seiner Karriere feiern. Als erster britischer Sieger der Turniergeschichte gewann er gegen Publikumsliebling Matteo Berrettini. Durch diesen Sieg zog Draper erstmals in die Top 30 der Weltrangliste ein. Nach seinem Triumph sagte er glücklich: „Dieser Sieg bedeutet mir die Welt. Ich liebe es, in Deutschland zu spielen. Hier herrscht einfach eine tolle Tennis-Kultur.“

7. Britische Nummer 1

Nach seinem ATP-Titel in Stuttgart sprang Draper auf Platz 31 des ATP-Rankings und wurde somit die neue britische Nummer eins. Er war damit der jüngste Spieler seit Andy Murray, der diese Position erreichte. Seine bisherige Bestmarke im ATP-Ranking ist Platz 12.

8. Spielstil

Normalerweise ist Draper Rechtshänder, aber er spielt seine Vorhand mit links und somit die Rückhand gewissermaßen als beidhändige Vorhand. Zudem verfügt er über einen schnellen und präzisen ersten Aufschlag, der oft als seine größte Stärke gilt. Trotz seiner Größe von 1,93 Metern besitzt er eine starke Beinarbeit und kann lange Ballwechsel durch seine physische Fitness gut durchhalten.

9. Engagement gegen Alzheimer

Draper engagiert sich für eine Heilung der Krankheit Alzheimer. Seine Oma, zu der ein enges Verhältnis hat, ist seit 2015 an Alzheimer erkrankt. Bei einem Benefiz-Lauf rund um die Themse in London sammelte Draper 4.000 Pfund im Kampf gegen Alzheimer ein.

10. Modeln als Zweitjob

Wenn er nicht gerade Tennis spielt, arbeitet Jack Draper als Model. Er wird von der Agentur IMG vertreten, wie auch Heidi Klum oder Gisele Bündchen. Gegenüber der britischen Vogue sagte er im Juli 2024: „Ich genieße es, vor der Kamera zu sein.“