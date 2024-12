Jannik Sinner: Doch kein Beziehungsende mit Anna Kalinskaya?

Jannik Sinner war während der letzten Wochen der Saison sportlich unantastbar. Doch Beobachter vermissten seine Freundin Anna Kalinskaya, Trennungsgerüchte machten die Runde. Anscheinend sind die beiden aber noch ein Paar.

Bei den ATP-Finals in Turin und auch später bei den Davis Cup-Finals in Malaga fragten sich viele Fans, wo Jannik Sinners Freundin Anna Kalinskaya sei. Anstatt wie gewohnt bei seinen Matches zuzuschauen, zog es die Russin vor, mit Freundinnen nach Miami in den Urlaub zu fliegen. Natürlich brodelte es in der italienischen Gerüchteküche ordentlich. Angeblich soll es – so berichteten es vor allem italienische Boulevardmedien – Indizien dafür gegeben haben, dass die Beziehung zwischen Sinner und Kalinskaya zuletzt in einer tiefen Krise steckte. Zum Beispiel: Während Sinner auf ihrer Instagram-Seite noch als Follower von Kalinskaya auftaucht, ist dies umgekehrt nicht mehr der Fall.

Jannik Sinner: Kein Applaus von der Freundin

Außerdem soll Kalinskaya, die das Tennisjahr als Nummer elf der WTA-Weltrangliste abschloss, ihrem Liebsten nicht zu seinem Sieg bei den ATP Finals gratuliert haben. Gleichzeitig behaupteten einige Blätter, dass in Turin Sinners Ex-Freundin Maria Braccini dabei gewesen sein soll. Auf einer der Tribünen in der zweiten Reihe sitzend soll die Influencerin aus der Toskana Sinners Finalmatch gegen Taylor Fritz verfolgt haben. Der Tratsch um Sinner erlebte seinen Höhepunkt, als danach schon vom „Liebescomeback“ von Sinner und Braccini die Rede war. Befeuert wurden die Gerüchte durch Sinner selbst. Bei seiner Siegesrede in Turin dankte er eigentlich jedem – sogar dem brasilianischen Schiedsrichter Carlos Bernardes, der sein letztes Match auf der ATP-Tour geleitet hatte. Unerwähnt blieb hingegen Anna Kalinskaya.

Hinzukommt: Sinner und Braccini hatten sich schon einmal getrennt und kamen dann doch wieder zusammen. Im Sommer 2022 soll der Trennungsgrund ein Foto gewesen sein, das Braccini auf ihren Social Media-Kanälen gepostet hatte und auf dem er sie sanft auf die Wange küsst. Sinner soll es nicht gefallen haben, dass seine damalige Freundin ihre Beziehung auf diese Weise in die Öffentlichkeit trug. Ein paar Wochen später hatten sich die beiden aber wieder versöhnt.

Jannik Sinner: „Glaube nicht, dass sich etwas verändert hat“

Und wie ist nun der Beziehungsstatus zwischen Sinner und Kalinskaya? Darauf jüngst in einem ausführlichen Interview mit der australischen Ausgabe des Magazins Esquire angesprochen, antwortete Sinner: „Ich glaube nicht, dass sich etwas geändert hat. Eine Freundin zu haben, ist etwas, das sich ganz natürlich anfühlt und ganz normal in mein Leben kommt. Ich kann es mir nicht leisten, mich als Spieler oder als Mensch zu verändern. Das ist nicht passiert, deshalb funktioniert es ja auch.“ Das hört sich nun nicht gerade nach einer Trennung an.

Einen weiteren Beleg dafür, dass Sinner und Kalinskaya weiterhin ein Paar sind, wollen Blätter wie Corriere della Sera oder die Gazzetta dello Sport gefunden haben. Sie berichten davon, dass Sinner nach der Davis Cup-Titelverteidigung mit Italien nach Miami geflogen sein soll. Anna Kalinskaya absolviert dort – nach den Urlaubstagen mit ihren Freundinnen – nun ihre Saisonvorbereitung und feierte am 2. Dezember ihren 26. Geburtstag.

Angeblich soll Sinner in „geheimer Mission“ unterwegs gewesen sein. Es sind demnach auch keine Fotos oder Videos der beiden in sozialen Netzwerken aufgetaucht. Aber das öffentliche Zur-Schau-stellen des eigenen Liebeslebens ist für Sinner eh ein No Go – siehe das zwischenzeitliche Beziehungsende mit Maria Braccini im Sommer 2022. Und ohnehin sind gemeinsame Auftritte und öffentliche Fotos von Sinner mit seinen Freundinnen rar.

Feststeht, dass Sinner und Kalinskaya im Frühjahr 2024 zueinanderfanden. Während der French Open bestätigten sie entsprechende Gerüchte, nachdem sie jeweils die Matches voneinander besucht hatten. Sinner damals: „Ja, wir sind zusammen, aber wir wollen das lieber privat halten.“