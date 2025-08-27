Jannik Sinner: Verliebt zur Titelverteidigung

Der Weltranglistenerste Jannik Sinner gestand vor den US Open, dass er verliebt ist. Ist die Dänin Laila Hasanovic, Ex-Freundin von Mick Schumacher, seine Auserwählte?

Jannik Sinner sorgte kurz vor den US Open für Aufsehen: Im Interview mit der Corriere della Sera gab der 24-jährige Weltranglisten-Erste überraschend preis: „Ja, ich bin verliebt!“ Über weitere Details zu seinem Privatleben wolle er jedoch nicht sprechen. Damit öffnet Sinner die Tür zu seiner Gefühlswelt – und zu allerlei Spekulationen.

Jannik Sinner und Laila Hasanovic ein Paar?

Denn das große Rätsel bleibt: Wer könnte das Herz des Südtirolers erobert haben? Seit Wochen wabern Gerüchte um eine mögliche Verbindung zu Laila Hasanovic durchs Web. Das dänische Topmodel wurde sowohl bei den French Open als auch in Wimbledon mehrfach in Sinners Spielerbox gesichtet. Die ebenfalls 24-Jährige war zuvor mit dem deutschen Rennfahrer Mick Schumacher liiert und bringt bereits durch vergangene Beziehungen mediale Aufmerksamkeit mit sich.

Dass solche Gerüchte im Umfeld eines Grand-Slam-Turniers besonders aufmerksam beäugt werden, ist keine Überraschung: Bereits bei den French Open entwickelten sich die persönlichen Gerüchte beinahe zu einer eigenen Story neben dem sportlichen Geschehen.

Sportlicher Fokus

Klar ist: Sportlich gesehen muss Sinner bei den US Open ohnehin in Bestform auftreten. Seit dem 10. Juni 2024 führt er die Tennis-Weltrangliste an. Nach den US Open könnte sich dies jedoch ändern. Carlos Alcaraz, der aktuell auf Platz zwei der Rangliste steht, hat in diesem Jahr nur 50 ATP-Punkte zu verteidigen, nachdem er sich im vergangenen Jahr bereits in der zweiten Runde aus dem Turnier verabschiedete.

Sinner, der seine Titelverteidigung mit einem überzeugenden 6:1, 6:1, 6:2-Sieg gegen den Tschechen Vit Kopriva startete, muss mindestens eine Runde weiter kommen als der Spanier oder ihn in einem erneuten Grand-Slam-Finale schlagen, um seine Position zu halten.

Persönlich scheint der Italiener momentan jedenfalls im Höhenflug – und offenbar auch ein wenig verliebt. Wer aber seine Herzdame ist, bleibt bis auf Weiteres sein Geheimnis.