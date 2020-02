Offene Worte von Jelena Djokovic: „Vermisse die Privatsphäre”

View this post on Instagram

You have been a blessing to everyone since you arrived in our lives. I am so grateful to have you as my son, my brave falcon 🦅and knight 🛡 You shine light and love ❤ on our souls. Thank you for teaching us how to be present, to enjoy and smile, to forgive and move on. Happy Birthday 🎉 my dear son. Love you ❤ _ Blagosloveni smo tvojim dolaskom u naše živote. Zahvalan sam što te imam za sina, mog hrabrog sokola🦅 i viteza 🛡Hvala ti što sijaš svetlost i ljubav 🙏❤ Hvala ti što nastavljaš da nas učiš kako da svesno živimo, da budemo prisutni, srećni i nasmejani i kako da praštamo i nastavljamo dalje. Srećan rođendan dragi moj sine! Voli te tata 👨🏻