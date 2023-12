Jule Niemeier: Ihr Manager ist nun auch ihr Coach

Jule Niemeier hat sich nach einem Horrorjahr mit ihrem Team neu aufgestellt und will 2024 zurück zur alten Form finden. Dabei helfen soll ihr vor allem Michael Geserer, der als Manager und nun auch als Coach fungieren wird.

Jule Niemeier erlebte 2023 einen veritablen Absturz. Nachdem sie 2022 ihren Durchbruch auf der WTA-Tour feierte und in Wimbledon im Viertelfinale stand, war die Erwartungshaltung von Tennis-Deutschland vielleicht auch zu hoch. Fakt jedenfalls ist: 2023 bestritt Niemeier 45 Profimatches, von denen sie nur 16 gewann und 29 verlor.

Es dauerte bis zum WTA-Event in Madrid Mitte April, bis ihr bei einem Turnier zwei Siege hintereinander gelangen. Ein Befreiungsschlag war das aber nicht. Nach Madrid kassierte Niemeier fünf Erstrundenniederlagen in Serie. Nach dem Quali-Aus bei den US Open trennte sie sich schließlich von Coach Christopher Kas und verpflichtete den Kroaten Zeljko Krajan. Kas arbeitet nach tennis MAGAZIN-Informationen nun mit Noha Noma-Akugue.

Jule Niemeier mit Absturz auf Ranglistenposition 165

Eine Wende brachte der Trainerwechsel für Niemeier aber nicht – eher im Gegenteil: Am Ende ihrer Saison verlor sie bei einem ITF-Turnier in Glasgow sogar gegen die 370. der WTA-Rangliste, Valentina Ryser aus der Schweiz, mit 3:6, 1:6. Zum Abschluss ihres Tennisjahres unterlag sie in Bratislava schließlich Lea Boskovic (WTA# 243) 1:6, 7:6, 2:6. Mit Weltranglistenposition 165 verabschiedete sie sich in die Off-Season.

Die Winterpause nutzte Niemeier nun für Umstellungen in ihrem Betreuer-Team. Wie erst jetzt bekannt wurde, wird sie bereits seit Mitte November von ihrem bisherigen Manager Michael Geserer auch trainiert. Geserer hat in der Hinsicht ausreichend Erfahrungen gesammelt. Er arbeitete in der Vergangenheit bereits als Coach von Julia Görges und Jennifer Brady. Zuletzt hatte er zwei Jahre lang die Kroatin Petra Martic betreut.

„Als Petra mir mitteile, dass sie eine neue Trainer-Lösung für sich suchen würde, war ich am Ende der Saison quasi frei. Und da fragte mich Jule, ob ich es mir vorstellen könnte, sie auch als Coach zu betreuen“, sagte Geserer tennis MAGAZIN. Er kennt Niemeier schon lange, weil sie bereits seit März 2021 an der Regensburger BeTennisBase trainiert, dessen Gründer und Geschäftsführer Geserer ist.

Coach Geserer: „Es geht darum, ihr Spielsystem klar zu definieren“

Geserer ist sich natürlich über die Brisanz der Situation bewusst, blickt aber positiv nach vorne – was bleibt ihm auch anderes übrig. „Es geht jetzt darum, ihr Spielsystem klar zu definieren. Da sind wir in den vergangenen vier Wochen schon weit gekommen. Aber klar ist auch, dass bei Jule ein Rest Unsicherheit gerade zu Beginn der neuen Saison da sein wird“, sagt er.

Konkret geht es ihm darum, dass Niemeier explizit ihre Stärken ausspielt. Und das sind ihre Power gepaart mit ihrem feinen Touch. „Sie muss druckvoll agieren und selbst die Punkte bestimmen. Sie hat das nötige Tempo und auch den Spielwitz, um das Geschehen in einem Match zu kontrollieren“, ist sich Geserer sicher.

Niemeier wird ihre Saison 2024 im neuseeländischen Auckland beginnen. Als Nummer 165 des WTA-Rankings muss sie dort in der Quali starten. Geserer: „Die Quali kann auch ein Vorteil sein, weil Jule dann nicht gleich zu Beginn auf ein WTA-Schwergewicht treffen wird.“ Nach Auckland steht die Quali für die Australian Open auf dem Programm.

Im Fitness- und Athletikbereich setzt Niemeier weiterhin auf das Knowhow von Florian Zitzelsberger. Zusätzlich arbeitet sie noch mit Florian Nowy (Physiotherapeut) und Simone Zitzelsberger-Elliott (Yoga, Mobility). Florian Zitzelsberger steuert das Programm von Kalifornien aus, wo er sich in erster Linie um das Comeback von Noami Osaka kümmert. Per Face-Time nimmt er sich aber täglich 90 Minuten Zeit, um Niemeier fit für die nächste Saison zu machen.

„Jule zieht gerade ein unfassbares Programm durch. Sie hat enorme Kraftzuwächse und wird richtig fit für den Start ins neue Jahr sein“, versichert Neu-Coach Geserer.