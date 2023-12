Kerber: „Die Vorfreude steigt“

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber fiebert ihrem Comeback in rund einer Woche entgegen. Am 30. Dezember wird die 35-Jährige beim United Cup in Sydney erstmals nach der Geburt ihrer Tochter Liana wieder in einem offiziellen Match auf dem Platz stehen.

„Ich fühle mich bereit, das Training lief soweit nach Plan, und die Vorfreude auf den Saisonstart in Australien steigt“, sagte Kerber auf SID-Anfrage. „Da es fast eineinhalb Jahre her ist seit meinem letzten Match, kann ich nicht einschätzen, wo ich derzeit stehe.“

Ihr sei klar, „dass ich geduldig sein muss. Training und Matches sind nicht vergleichbar“, fügte die frühere Weltranglistenerste an. „Die Herausforderung ist riesig, aber genau das reizt mich auch daran.“

Kerber war im Februar dieses Jahres erstmals Mutter geworden und freut sich zunächst auf die Feierlichkeiten an Heiligabend, bevor sie sich auch wieder der Tennis-Tour widmet. „Wir feiern zum ersten Mal mit der Kleinen, was das Weihnachtsgefühl dieses Jahr noch schöner macht“, sagte sie.

Am 25. Dezember geht dann schon der Flieger Richtung Australien, wo Kerber ihre vielbeachtete Rückkehr auf die Tour feiert.