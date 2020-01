Kosovo-Botschafter attackiert Djokovic: „Der unbeliebteste Champion“

Ein aufgenommenes Video beim ATP Cup, in dem Novak Djokovic & Co. ihren Titelgewinn besingen, sorgte für Kritik aus dem Kosovo.

Novak Djokovic war der alles überstrahlende Spieler bei der Premierenausgabe des ATP Cups in Australien. Der Serbe gewann alle seine Matches in Down Under – sechs Einzel und zwei Doppel. Nachdem Djokovic den Titel mit seinen Teamkameraden gewonnen hatte, wurde ein Live-Video aufgenommen, in dem die Serben ihren Erfolg mit dem serbischen Volkslied „Vidovdan“ besingen. „Niemand kann Kosovo aus meiner Seele reißen“, lautet eine Textstelle in dem Song, der 1989 aufgenommen wurde und sich auf „Die Schlacht von Amselfeld” im Jahr 1389 bezieht.

Kosovo ist seit 2008 ein unabhängiger Staat. Serbien weigert sich nach wie vor, den Kosovo als eigenständigen Staat anzusehen. Edon Cana, der kosovarische Botschafter von Bulgarien, giftete auf Twitter aufgrund des Videos gegenüber Djokovic. „Du bist vielleicht ein ATP-Gewinner, aber du bleibst ein tief primitiver, rückständiger und richtiger Balkannationalist und Chauvinist. Nicht ohne Grund ist Novak Djokovic der unbeliebteste Tennis-Champion der Geschichte.“ Auch von anderer Stelle hagelte es böse Worte gegenüber dem Weltranglistenzweiten.

