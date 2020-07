Kritik an Zverev aus Berlin: „Nicht nur einen Fehler gemacht“

Berlin (SID) – In wenigen Tagen soll Alexander Zverev bei den bett1Aces, einem Schauturnier in Berlin, aufschlagen. Doch nun erreicht Deutschlands besten Tennisspieler eine höchst kritische Botschaft aus der Hauptstadt. „Sascha hat nicht nur einen Fehler gemacht, sondern zwei“, sagte der Österreicher Edwin Weindorfer gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Weindorfer veranstaltet das Schau-Event vom 13. bis 19. Juli im Steffi-Graf-Stadion bzw. am Flughafen Tempelhof.

Der Österreicher bezog sich mit dieser Aussage auf Zverevs Verhalten während der viel diskutierten Adria Tour und in einem Video, das ihn vor wenigen Tagen bei einer ausgelassenen Party zeigte. Deshalb gebe es jetzt für ihn als Veranstalter zwei Möglichkeiten: „Ich sage: Sascha, ich fasse dein Verhalten als Vertragsbruch auf. Dazu habe ich mich noch nicht entschieden. Die zweite Möglichkeit ist, dass ich sage: Sascha, du bekommst von uns eine Chance, aber hier sind ganz klare Verhaltensregeln.“

Sascha Zverev six days ago after Adria Tour coronavirus cluster:

“I deeply apologize to anyone that I have put at risk…I will proceed to follow self-isolating guidelines…stay safe 🙏.”

Sascha Zverev four hours ago: pic.twitter.com/vqBXvYdxkv

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) June 28, 2020