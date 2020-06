Rittner über Zverevs Partybilder: „Das kratzt an seiner Glaubwürdigkeit“

Köln (SID) – Tennis-Bundestrainerin Barbara Rittner hat das Video, in dem Alexander Zverev anscheinend erneut auf jegliche Hygienemaßnahmen pfeift, „leicht geschockt“ zur Kenntnis genommen. „Sind das wirklich Bilder von jetzt?“, fragte sie etwas ungläubig im Gespräch mit dem SID. „Wenn es tatsächlich so ist, dann kratzt das ordentlich an seiner Glaubwürdigkeit“, sagte Rittner (47). Sie kritisierte Zverev weiter: „Ich sehe da kein Gefühl für Verantwortung oder seine Vorbildfunktion.“

We are far from being okay. https://t.co/zRBxuz5ygw — Noah Rubin (@Noahrubin33) June 28, 2020

Zverev war ausgelassen feiernd in einem Video des Modedesigners Philipp Plein aufgetaucht, die entsprechenden Szenen wurden mittlerweile gelöscht – sind aber natürlich weiter im Netz zu finden. Zverevs Management reagierte am Montag zunächst nicht auf eine SID-Anfrage unter anderem zum Ort und Zeitpunkt der Videoaufnahmen.

Mindestens zwei Instagram-Accounts hatten die Party mit Zverev dokumentiert. Der Australier Nick Kyrgios warf dem gebürtigen Hamburger in einer ersten Reaktion Egoismus vor. „Ich bin zwar kein Kyrgios-Fan“, sagte Rittner, „aber da hat er wohl recht“.

Nach der umstrittenen Adria-Tour, die nach einigen Corona-Fällen, darunter auch Mitorganisator Novak Djokovic, abgebrochen worden war, hatte Zverev erklärt, in häusliche Isolation zu gehen. Sein Coronatest war negativ ausgefallen. Sollte er trotz der Ankündigung im Anjuna Plage Private Club in der Nähe seiner Wahlheimat Monte Carlo gefeiert haben, fordert Rittner Konsequenzen: „Dann sollte die ATP darüber nachdenken, ihn zu sperren.“

Zunächst ist Zverev (23) allerdings für die Einladungsturniere in Berlin, im Steffi-Graf-Stadion (13. bis 15 Juli) und auf dem Flugplatz Tempelhof (17. bis 19. Juli) eingeplant. Dort soll sogar vor Zuschauern gespielt werden. „Wir müssen zeigen, wie es geht, auf uns wird die ganze Tenniswelt schauen“, sagte Rittner. „Jeder muss sich seiner Verantwortung und seiner Vorbildfunktion bewusst sein.“