Zverev macht Party, Kyrgios übt Kritik: „Wie egoistisch kannst du sein?“

Hamburg (SID) – Tennisprofi Alexander Zverev muss deutliche Kritik von einem Kollegen aushalten. Der Australier Nick Kyrgios geht den 23 Jahre alten Hamburger nach dem Erscheinen eines Partyvideos an, in dem sich Zverev erneut kaum an die gebotenen Hygienemaßnahmen angesichts der Corona-Pandemie zu halten scheint. Zverev hatte angekündigt, sich nach der umstrittenen Adria-Tour in häusliche Isolation begeben zu wollen.

„Ich werde mich an die von unseren Ärzten empfohlenen Richtlinien zur Selbstisolierung halten.“ Das versprach Zverev, nachdem er sich an der desaströsen Charity-Tour von Novak Djokovic glücklicherweise nicht mit dem Coronavirus angesteckt hatte. Vor sechs Tagen veröffentlichte der Deutsche dieses Versprechen – aber er hat es bereits wieder gebrochen. Jüngst hatte bereits Ex-Profis Nicolas Kiefer öffentlich gefragt, ob Zverev – und auch Kollege Dominic Thiem – mehr als nur Tennisbälle im Kopf hätten. Nun gab er erneut harsche Kritik – vom Australier Nick Kyrgios.

„Ich wache auf und sehe mehr kontroverse Sachen auf der ganzen Welt. Eine, die herausstach, war Sascha Zverev wieder zu sehen“, sagte Kyrgios in einem Video bei Instagram: „Mann, wie egoistisch kannst du sein?“ Wenn Zverev schon die Dreistigkeit besitze, sein Management eine Botschaft schreiben zu lassen, in der er eine Selbstisolation ankündige und sich entschuldige, solle er doch bitte für 14 Tage zu Hause bleiben, fügte Kyrgios an: „Das kotzt mich an.“ Die Tenniswelt werde immer egoistischer.

Nick Kyrgios: "Sascha Zverev again man, again, again, how selfish can you be? How selfish can you be?

"at least have the audacity to stay inside for 14 days"

"pissing me off, this tennis world is pissing me off, seriously. How selfish can you all get?"

I see no lies tbh… pic.twitter.com/egcxH0HL2K

