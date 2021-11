Kühnen nach Zverev-Triumph begeistert: „Ganz schwer zu stoppen“

Köln (SID) – Der ehemalige Davis-Cup-Teamchef Patrik Kühnen traut Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev nach dessen Sieg bei den ATP Finals weitere große Erfolge zu. „Es scheint alles möglich: Der erste Grand-Slam-Sieg und sogar der Angriff auf die Nummer eins der Weltrangliste“, schrieb Kühnen in seiner Kolumne für skysport.de: „In dieser Form und mit diesem Mindset ist Zverev nur ganz schwer zu stoppen.“

Zverev habe in Turin, wo er im Halbfinale Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic und anschließend im Endspiel den Weltranglistenzweiten Daniil Medwedew bezwang, „unglaubliches Tennis“ gespielt, sagte Kühnen: „Seine Aufschläge waren phänomenal, seine Fitness am Ende einer so langen Saison herausragend, hinzu kamen neue taktische Elemente in seinem Spiel.“

Zudem lobte Kühnen Zverevs mentale Entwicklung. Seit dem Olympiasieg wirke der Hamburger auf ihn „deutlich ausbalancierter und fokussierter, gerade bei den Big Points“, sagte er: „Zverev ist gereift und hungrig auf Titel.“