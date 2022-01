Kyrgios kurz vor Australian Open positiv getestet

Hamburg (SID) – Lokalmatador Nick Kyrgios ist eine Woche vor dem Beginn der Australian Open positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies bestätigte der 26-Jährige am Montag. Der Tennisprofi sollte in dieser Woche beim ATP-Vorbereitungsturnier in Sydney sein Saisondebüt feiern, musste aber Stunden vor dem Duell mit dem Italiener Fabio Fognini seine Teilnahme absagen.

„Ich fühle mich im Moment gesund und habe keine Symptome“, schrieb Kyrgios bei Instagram: „Wenn alles gut geht, sehe ich Euch alle bei den Australian Open.“