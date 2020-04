Kyrgios nach Tsitsipas-Gag: „Du bist echt ein Idiot“

Köln (SID) – Keine warmen Worte hatte Geburtstagskind Nick Kyrgios für den Gag seines Tenniskollegen Stefanos Tsitsipas übrig. Nachdem der Grieche als „Geschenk“ die Telefonnummer des Australiers, der am Montag 25 Jahre alt wurde, publik gemacht hatte, schrieb der exzentrische Kyrgios: „Du bist echt ein Idiot. An alle, hört auf, mich anzurufen.“ So richtig ernst meinte es Kyrgios dann aber doch nicht. Begleitet wurde die Botschaft mit dem dreifachen Emoticon Freudentränen.

Tsitsipas, der 2019 das ATP-Finale gewann, hatte auf Instagram ein Foto gepostet, auf dem er ein Plakat mit der Aufschrift „Ruf mich an“ vor sich her trug. Dann folgte eine Telefonnummer, es war die von Nick Kyrgios.