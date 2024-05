Laver Cup: Agassi ab 2025 Teamkapitän

Andre Agassi wird John McEnroe als Team-World-Kapitän beim Laver Cup beerben. Dies gaben die Organisatoren des Tennis-Showturniers am Mittwoch bekannt. Agassi, ehemalige Nummer eins der Welt und achtmaliger Grand-Slam-Sieger, wird in San Francisco im kommenden Jahr die Nachfolge seines US-amerikanischen Landsmanns antreten. McEnroe betreut das Team seit 2017.

https://x.com/tennismagazin/status/1793208374227583212

„Ich fühle mich wirklich sehr geehrt, die Einladung anzunehmen“, wird Agassi, Ehemann der deutschen Tennis-Ikone Steffi Graf, in der Mitteilung zitiert. Die siebte Auflage des Duells zwischen Topspielern aus Europa und dem Rest der Welt findet vom 20. bis 22. September in Berlin statt. Dieser Showkampf wird also McEnroes letzter Einsatz sein.

Kapitän von Team Europe ist weiterhin der ehemalige Weltranglistenerste Björn Borg aus Schweden. Sein Team gewann das Einladungsturnier bei den ersten vier Austragungen. 2022 und 2023 setzte sich die Welt-Auswahl durch. Allerdings soll Borg in Berlin auch das letzte Mal am Start sein. Wer sein Nachfolger wird, steht allerdings noch nicht fest.