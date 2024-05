French Open: Das ist Djokovics „größter Favorit“

Novak Djokovic hat seinen ewigen Rivalen Rafael Nadal als Top-Favoriten bei den anstehenden French Open auserkoren. „Wenn man über Roland Garros spricht und Nadal ist dabei, ist er für mich immer der größte Favorit“, sagte der 36-Jährige am Dienstag.

„Offensichtlich ist es ein wenig anders mit seinem aktuellen Niveau, aber es ist Roland Garros und es ist Nadal“, sagte der Serbe über den Sandplatzkönig, der das Turnier in Paris bereits 14-mal gewonnen hat. Nadal wird ab Sonntag zum 19. Mal in der französischen Hauptstadt aufschlagen. Titelverteidiger ist aber Djokovic selbst.

„Dieses Jahr ist der Ausgang etwas offener“, prophezeite der Weltranglistenerste. Dabei nannte er seinen erweiterten Favoritenkreis: „Casper Ruud ist sicher einer von fünf Kandidaten. Da sind außerdem Alexander Zverev, Andrej Rublev, Stefanos Tsitsipas, alle Spieler, die dieses Jahr ein großes Turnier gewonnen haben.“

Der 24-malige Grand-Slam-Champion bereitet sich aktuell beim ATP-Turnier in Genf auf die French Open vor. Dort trifft er am Mittwochabend im Achtelfinale auf den Karlsruher Yannick Hanfmann. In diesem Jahr ist Djokovic noch ohne Turniersieg. Für den seit längerem von Verletzungsproblemen geplagten Nadal (37) ist der Viertelfinaleinzug in Brisbane im Januar das Top-Ergebnis 2024.