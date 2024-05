French Open 2024: So läuft die Quali für die Deutschen

Vom 20. bis 24. Mai findet die Qualifikation der French Open 2024 in Paris statt. Alle Infos zur Vorrunde, welche Deutschen mitspielen und wie sie im Stade Roland Garros abschneiden, findet ihr hier.

Bevor die Hauptfeld-Matches am Sonntag, den 26. Mai, in Paris starten, haben noch einige Spielerinnen und Spieler, die jenseits der Top 100 Spielern, die Chance sich einen Platz im Hauptfeld zu erkämpfen. Je 16 Damen und 16 Herren können sich qualifizieren. Dafür müssen sie drei Qualifikationsrunden in Paris überstehen. Gespielt wird hier über zwei Gewinnsätze, also maximal drei Durchgänge.

Aus deutscher Sicht sind zehn Profis in der Qualifikation am Start: Benjamin Hassan, Rudolf Molleker und Henri Squire bei den Herren. Bei den Damen reihen sich hinter Jule Niemeier noch Eva Lys, Ella Seidel, Noma Noha Akugue, Mona Barthel sowie Nastasja Schunk.

Mit Dominic Thiem und Diego Schwartzman spielen zwei ehemalige Top-Ten-Profis in der Quali. Beide sind also bei der Vergabe der Wildcards leer ausgegangen.

French Open 2024: Die Qualifikation im TV/Stream

Im öffentlichen Fernsehen kann man keine Qualifikationsmatches mitverfolgen. Rechteinhaber Eurosport streamt aber über discovery+ online alle Qualifikations-Matches. Heißt: Ihr könnt zwischen den einzelnen Plätzen wählen und frei entscheiden, welche Partie ihr sehen wollt. Allerdings ist ein Abonnement notwendig. Die Kosten für ein monatlich kündbares Abo liegen zwischen 3,99 Euro und 5,99 Euro (je nach Abo-Version).

Am Montag starten die ersten deutschen Qualifikanten in der Vorrunde. Maximilian Marterer profitierte kurzfristig von der Absage von Jiri Lehecka und ist somit ins Hauptfeld nachgerückt. Damit hat er einen Platz für Henri Squire in der Quali freigemacht. Die deutschen Herren stehen allerdings erst am Dienstag auf dem Spielplan. Dafür legt aber Dominic Thiem am Montag los genauso wie Niemeier, Seidel und Schunk.

French Open: Die ersten Quali-Matches am Montag, 20. Mai 2024

Jule Niemeier vs. Mirjam Bjorklund – ca. 10:00 Uhr

Nastasja Schunk vs. Harmony Tan – ca. 11:30 Uhr

Dominic Thiem (11) vs. Franco Agamenone – ca. 11:30 Uhr

Ella Seidel vs. Astra Sharma (22) ­– ca. 14:30 Uhr

Die weiteren Auslosungen der Deutschen:

Mona Barthel vs. Priscilla Hon

Noma Noha Akugue vs. Ipek Oz

Eva Lys vs. Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah

Benjamin Hassan vs. Rudolf Molleker

Henri Squire vs. Damir Dzumhur (22)