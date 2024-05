French Open: Dominic Thiem nimmt Abschied von Paris

Der österreichische Tennisstar Dominic Thiem ist in der zweiten Runde der Qualifikation zu den French Open gescheitert. Der zweimalige Finalist verlor am Mittwoch mit 2:6, 5:7 gegen den Finnen Otto Virtanen. Damit geht er auf seiner Abschiedstour nicht mehr im Hauptfeld des Grand-Slam-Turniers in Roland Garros an den Start.

Für Thiem, der in Paris 2018 und 2019 das Finale erreicht hatte, war es der letzte Auftritt bei den French Open. Der 30-Jährige ist inzwischen in der Weltrangliste von Rang drei auf Platz 131 zurückgefallen. Erst kürzlich hatte er bekannt gegeben, seine Profi-Karriere nach der Saison zu beenden. Thiems größter Erfolg war der Gewinn der US-Open 2020, als er im Endspiel Alexander Zverev bezwang.

Nach seiner Niederlage in der zweiten Quali-Runde wurde der Österreicher auf dem Court Suzanne Lenglen verabschiedet. Auch Turnierdirektorin Amelie Mauresmo erschien. „Ich habe mit dem Turnier nach und nach eine großartige Geschichte aufgebaut. Ich habe hier so viele gute Ergebnisse und Erinnerungen geschaffen. Es ist das Grand Slam-Turnier, bei dem ich die besten Ergebnisse erzielt habe. Also habe ich all diese Jahre wirklich genossen“, sagte er.