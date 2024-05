French Open: Sinner wieder fit?

Australian-Open-Sieger Jannik Sinner (22) scheint sich pünktlich zum zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres wieder zurückzumelden. Der Weltranglistenzweite aus Italien, der beim Masters-Turnier in Rom zuletzt wegen Hüftproblemen gefehlt hatte, absolvierte am Mittwoch sein erstes Training auf dem Center Court der French Open. Damit sendete er ein positives Zeichen für einen Start in Roland Garros.

Sinner hatte erklärt, nur antreten zu wollen, wenn er „zu 100 Prozent fit“ sei. Bereits am Sonntag waren Trainingsbilder des 22-Jährigen zu sehen, die darauf hindeuteten, dass er sich diesem Zustand annähert. Durch die 90-minütige Trainingssession mit dem Japaner Yoshihito Nishioka auf dem Court Philippe-Chatrier verdichten sich die Hinweise auf ein Comeback in Paris.