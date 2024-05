Letzte French Open? Nadal will sich nicht festlegen

Tennisstar Rafael Nadal hat eine klare Aussage zu seiner Zukunft bei seinem Lieblingsturnier, den French Open, vermieden. „Es besteht eine große, große Chance, dass dies mein letztes Mal in Roland Garros ist, aber, wenn ich Ihnen sagen soll, dass das zu 100 Prozent so ist, dann werde ich das nicht tun“, sagte der 14-malige Paris-Gewinner am Samstag.

„Ich kann nicht vorhersagen, was passieren wird. Ich bin durch einen langen Prozess mit einer sehr schwierigen Verletzung gegangen und fühle mich nun deutlich besser“, führte Nadal aus: „Deswegen möchte ich die Tür nicht hundertprozentig schließen. Erstens genieße ich es, Tennis zu spielen, zweitens reise ich mit meiner Familie und wir genießen das und drittens: Ich war bisher noch nicht in der Lage herauszufinden, wie gut ich spielen kann, wenn ich wieder mehr oder weniger fit bin.“

Die meisten Experten gehen davon aus, dass Nadal bei den Tennis-Wettbewerben der Olympischen Spiele zum letzten Mal als Profisportler auf die Anlage in Roland Garros zurückkehren will – auch Nadals Aussagen in der Vergangenheit hatten nach einer Abschiedstour im Jahr 2024 geklungen. „Geben Sie mir etwas Zeit. Möglicherweise werde ich in einem Monat oder eineinhalb sagen, dass es reicht“, sagte Nadal nun: „Aber ich habe aktuell immer noch die Motivation und die Hoffnung, gut zu spielen.“

In der ersten Runde der French Open trifft der 22-malige Grand-Slam-Sieger am Montag auf Olympiasieger Alexander Zverev. Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden im Halbfinale von Paris 2022 verletzte sich Zverev schwer am Knöchel. Nadal holte anschließend seinen 14. Titel.