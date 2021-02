Lockdown in Melbourne: Stadion wird mitten im Djokovic-Match geräumt

Mitten im vierten Satz der Partie zwischen Novak Djokovic gegen Taylor Fritz wurden die Fans gebeten, das Stadion zu verlassen. Grund ist der erneute fünftägige Lockdown in Melbourne.

Das gab es noch nie: Mitten im vierten Satz der Partie zwischen Novak Djokovic und Taylor Fritz musste der Schiedsrichter die Zuschauer aus dem Stadion schicken. Wegen des Ausbruchs der britischen Corona-Mutation in einem Quarantäne-Hotel beim Flughafen von Melbourne hatte die australische Stadt zuvor erneut einen fünftägigen Lockdown verhängt. Dieser gilt ab Freitag um 23.59 Uhr (Ortszeit). Das Grand Slam-Turnier wird aber fortgesetzt – und so waren am Abend zunächst noch Zuschauer an den Courts zugelassen. Das Match in der Rod Laver-Arena konnten die Fans allerdings nicht. Um 23.30 Uhr wurden die Zuschauer beim Stand von 7:6, 6:4, 3:6, 2:3 aus Sicht des Serben gebeten, die Tribüne zu verlassen und den Heimweg anzutreten. Damit sollte gewährleistet werden, dass die Fans rechtzeitig ihre Unterkünfte, Wohnungen oder Häuser erreichen – also um spätestens 23:59 Uhr. Einige Fans kamen der Aufforderung nur widerwillig nach

Nicht bei allen Fans kam das gut an. Nur widerwillig kamen einige Zuschauer der Aufforderung nach. So konnte die Partie erst nach minutenlanger Unterbrechung fortgesetzt werden. Am Ende setzte sich Djokovic mit viel Mühe mit 7:6 (7:1), 6:4, 3:6, 4:6, 6:2 gegen den US-Amerikaner durch. Im Achtelfinale trifft der Serbe – falls er antreten sollte – nun auf den an Nummer 14 gesetzten Kanadier Milos Raonic. Djokovic musste sich während der Partie häufig an den Bauchmuskeln behandeln lassen. Im Video: Fans müssen die Rod Laver-Arena verlassen

Bislang waren bis zu 30.000 Besucher pro Tag gestattet, am Donnerstag kamen 21.010 Fans. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres kann fortgesetzt werden, weil die Regierung Profisportler in die Gruppe der „notwendigen Berufe“ einstufte. Die Spieler werden sich zudem während ihres Aufenthaltes in Australien „in einer Bubble aufhalten“, teilte Turnierdirektor Craig Tiley mit: „Nur diejenigen, die für die Durchführung der Veranstaltung unerlässlich sind, werden vor Ort sein.“ Während des Lockdowns bleiben Schulen und Geschäfte geschlossen, Restaurants dürfen nur Speisen zum Abholen anbieten. Menschen dürfen ihre Häuser und Wohnungen nur für wichtige Dinge verlassen, außerhalb der eigenen vier Wände herrscht Maskenpflicht. Zverev: „Ein Tennisturnier ist nicht das Wichtigste auf der Welt“ „Es ist natürlich schade für jeden Spieler. Tennis ohne Zuschauer ist anders. Wir spielen für die Zuschauer, wir spielen für die Momente auf den großen Plätzen vor 20.000 Menschen“, sagte Alexander Zverev nach seinem Sieg gegen den Franzosen Adrian Mannarino, zeigte aber auch Verständnis: „Aber die Gesundheit geht vor. Man muss auf sein Land achten, was für die Australier Australien ist, daher kann man das verstehen. Ein Tennisturnier ist nicht das Wichtigste auf der Welt für die Menschen jetzt gerade. Das Wichtigste ist die Gesundheit. Und darauf achten sie jetzt auch.“