Madrid: Maria locker in der zweiten Runde

Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier in Madrid ohne Probleme die zweite Runde erreicht. Die 35-Jährige aus Bad Saulgau bezwang am Mittwoch die in der Weltrangliste 201 Plätze schlechter platzierte Alexandra Eala (Philippinen). Endstand nach 70 Minuten: 6:1, 6:1.

In der zweiten Runde bekommt es Maria, die Anfang April in Bogota bereits einen Turniersieg auf Sand feierte, mit der US-Amerikanerin Bernarda Pera zu tun. Jule Niemeier (Dortmund) hatte bereits am Dienstag ihre Auftakthürde gemeistert. Am Mittwoch kämpft noch Laura Siegemund (Metzingen) gegen Nadia Podoroska aus Argentinien um den Einzug in die zweite Runde.

Bei den Herren sind Alexander Zverev, Oscar Otte und Qualifikant Yannick Hanfmann im Einsatz. Otte trifft am Mittwoch auf Lucky Loser Pavel Kotov, Hanfmann auf den Peruaner Juan Pablo Varillas. Als gesetzter Spieler profitiert Alexander Zverev von einem Freilos in der ersten Runde. Sein Zweitrunden-Gegner ist der Sieger der Partie Roberto Carballes Baena gegen David Goffin.