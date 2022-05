Madrid: Zweiter Turniersieg für Tunesierin Jabeur

Madrid (SID) – Ons Jabeur hat ihren bislang größten Sieg auf der WTA-Tour gefeiert. Die tunesische Tennisspielerin bezwang die Amerikanerin Jessica Pegula am Samstag im Finale des Sandplatzturniers von Madrid in knapp zwei Stunden mit 7:5, 0:6 und 6:2.

Für die 27-Jährige, die am Montag in der Weltrangliste auf Platz sieben klettern wird, ist es der zweite Turniersieg nach ihrem Triumph auf dem Rasen von Birmingham im Vorjahr. Ihre Prämie für den Erfolg in Madrid beträgt etwas mehr als eine Million Euro.