Maria in Tokio chancenlos – auch Friedsam ausgeschieden

Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier in Tokio eine herbe Auftaktpleite kassiert. Die 36-Jährige aus Bad Saulgau erwischte am Montag einen schwarzen Tag und verlor in nur 61 Minuten mit 0:6, 2:6 gegen die an Position sieben gesetzte Russin Ludmila Samsonowa. Maria war in Japans Hauptstadt die einzige deutsche Starterin.

Ebenfalls in der ersten Runde gescheitert ist Anna-Lena Friedsam beim WTA-Turnier im chinesischen Mingbo. Die Neuwiederin verlor gegen die an Position zwei gesetzte zweimalige Wimbledon-Gewinnerin Petra Kvitova aus Tschechien 6:7 (2:7), 1:6.