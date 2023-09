Von Arnim ins „ITF Board of Directors“ gewählt

Dietloff von Arnim ist wenige Stunden nach seiner Niederlage bei der Wahl des ITF-Präsidenten erstmals in das „Board of Directors“ des Tennis-Weltverbandes gewählt worden. Das Gremium, dem der Präsident des Deutschen Tennis Bundes (DTB) ab sofort angehört, wurde auf dem ITF-Kongress in Cancun/Mexiko für vier Jahre bestimmt.

Der Düsseldorfer ist eines von 14 Mitgliedern und folgt auf den ehemaligen DTB-Präsidenten Ulrich Klaus, der dem Board von 2019 bis 2023 angehörte. Zuvor war von Arnim auf seiner Hauptmission, dem Rennen um das Präsidentenamt des Weltverbandes, deutlich gescheitert.

„Die Kandidatur für das Amt des ITF-Präsidenten und der damit verbundene Wahlkampf war eine einmalige und bereichernde Erfahrung für mich“, sagte von Arnim: „Ich bin angetreten, weil ich überzeugt bin, dass sich etwas verändern muss. Dafür werde ich mich auch als Mitglied des Boards mit viel Motivation und Engagement einsetzen.“

Von Arnim war bei der Präsidentenwahl einziger Gegenkandidat von Amtsinhaber David Haggerty (USA) gewesen, der mit 318 Stimmen (72,94 Prozent) für vier weitere Jahre bestätigt wurde. Von Arnim, der zuvor intensiv Wahlkampf in eigener Sache betrieben hatte und sich unter anderem für eine Reform des Davis Cups einsetzen wollte, erhielt bei der geheimen Abstimmung nur 118 Stimmen (27,06 Prozent).

Das „Board of Directors“ ist im Tennis-Weltverband für strategische Entscheidungen verantwortlich. Es verwaltet zudem die Finanzen der ITF und ernennt untergeordnete Gremien.