Tennis: Korpatsch im Achtelfinale von Ningbo

Tennisprofi Tamara Korpatsch hat beim WTA-Turnier im chinesischen Ningbo das Achtelfinale erreicht. Die Hamburgerin bezwang am Dienstag die britische Qualifikantin Jodie Burrage nach gut 100 Minuten mit 6:2, 7:6 (7:1). In der nächsten Runde trifft die 28-Jährige entweder auf die an Nummer eins gesetzte Wimbledonfinalistin Ons Jabeur aus Tunesien oder die Französin Diane Parry.

Korpatsch ist damit die einzige deutsche Spielerin im Achtelfinale. Anna-Lena Friedsam (Neuwied) hatte bereits am Montag gegen die an Position zwei gesetzte zweimalige Wimbledon-Gewinnerin Petra Kvitova aus Tschechien 6:7 (2:7), 1:6 verloren.