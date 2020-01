Maria Sharapova im verrauchten Melbourne: „Ich dachte, ich werde krank“

Bei der Qualifikation der Australian Open und beim Einladungsturnier in Kooyong beeinflusste der Rauch der australischen Buschbrände das Geschehen. Viele Spieler hatten gesundheitliche Probleme. Die Veranstalter beteuern, nur nach medizinischen Vorgaben gehandelt zu haben.

Die verheerenden Buschbrände in Australien haben am Dienstag durch ihre starke Rauchentwicklung die Tennisaktivitäten in Melbourne zum Teil lahm gelegt. Beim Einladungsturnier in Kooyong wurde das Showmatch zwischen Laura Siegemund und Maria Sharapova vorsichtshalber abgebrochen. „Beide Spielerinnen haben den Rauch gespürt, deswegen beenden wir das Match an diesem Punkt“, sagte der Schiedsrichter beim Stand von 7:6, 5:5 aus Siegemunds Sicht.

„Ich habe gemerkt, dass ein bisschen Husten hochkam am Ende des zweiten Satzes. Ich dachte, ich werde krank“, sagte Sharapova nach dem Match. „Es ist ein bisschen unglücklich“, meinte Siegemund: „Gerade im zweiten Satz war die Luft nicht mehr so gut. Das haben wir beide gespürt.“

Schlimmer erwischte es die Profis auf der Anlage im Melbourne Park, die derzeit in der Qualifikation der Australian Open um die letzten Startplätze im Hauptfeld kämpfen. Auch wenn die Veranstalter aufgrund von Warnungen der australischen Behörden vor schlechter Luft den Start der Quali-Matches um anderthalb Stunden nach hinten verschoben, musste die Slowenin Dalila Jakupovic nach heftigen Hustenattacken aufgeben.

Dalila Jakupovic has abandoned her #AusOpen qualifying match after suffering a coughing fit while playing in thick smoke caused by the #AustralianFires . pic.twitter.com/WAJv6TzTjW

„Mein Husten war wirklich schlimm. So etwas hatte ich noch nie, es war beängstigend. Ich hatte Angst, bewusstlos zu werden“, beschrieb die 28-Jährige nach dem Match ihre unangenehme Lage. „Das ist nicht fair. Das ist nicht gesund für uns. Ich dachte, wir spielen heute nicht, aber wir haben eben keine Wahl“, ergänzte sie noch.

Eine Behandlungspause benötige auch Genie Bouchard, der aufgrund der dichten Rauchschwaden schwindelig wurde. „Ich hatte das Gefühl, dass sich die Bedingungen während des Matches verschlechtert haben”, sagte Bouchard. Aber sie überstand das Match gegen die Chinesin Xiaodi You nach zwei Stunden und 54 Minuten Spielzeit. Die Kanadierin holte dabei einen 4:6, 0:2-Rückstand auf und gewann am Ende 4:6, 7:6, 6:1.

Mit den äußeren Bedingungen zu kämpfen hatte auch der Australier Bernard Tomic, der bereits in der ersten Quali-Runde verlor und ebenfalls eine Behandlungspause einlegen musste. Tomic klagte über Atembeschwerden und plötzliche Müdigkeit. Das Match zwischen Balz Kavcic und Jay Clarke musste unterbrochen werden, weil ein Balljunge kollabiert war.

70% Bernie being Bernie.

Tomic: "No air is going in. I'm getting tired so easy"

"Is anyone else complaining today?" "No, it's been OK," said the medic.

Doc asked Tomic if he had asthma or breathing difficulties.

Tomic: "Well, it's not like I'm the fittest guy ever" pic.twitter.com/N5zY3TgnAQ

— Kevin Pollard (@football_roos) January 14, 2020