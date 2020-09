Marterer im Viertelfinale von Kitzbühel

Köln (SID) – Tennisprofi Maximilian Marterer hat als Qualifikant das Viertelfinale beim ATP-Turnier in Kitzbühel erreicht. Der Nürnberger setzte sich in der zweiten Runde der mit 606.350 Euro dotierten Sandplatz-Konkurrenz mit 6:1, 6:4 gegen den an Nummer fünf gesetzten Polen Hubert Hurkacz durch.

Für Marterer ist nun ein deutsches Viertelfinale möglich. Sein Gegner wird in der Begegnung zwischen Yannick Hanfmann (Karlsruhe) und dem an Nummer drei gesetzten Slowenen Dusan Lajovic ermittelt.