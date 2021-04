Masters in Monte Carlo: Medvedev mit positivem Coronatest

(SID) – Der Weltranglistenzweite Daniil Medvedev kann nach einem positiven Coronatest nicht am Tennis-Masters in Monte Carlo teilnehmen. Das teilte die Spielerorganisation ATP am Dienstag mit. Der Australian-Open-Finalist aus Russland, der seinen Wohnsitz in Monaco hat, wäre nach einem Freilos zum Auftakt erst in der zweiten Runde in das prestigeträchtige Sandplatzturnier eingestiegen.

Rolex Monte-Carlo Masters – ATP Statement pic.twitter.com/S3N5NrdZMq — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) April 13, 2021

„Es ist eine große Enttäuschung, nicht in Monte Carlo spielen zu können“, sagte Medvedev. Laut ATP habe sich der 25-Jährige nach dem positiven Test am Montag umgehend in Isolation begeben, sein Zustand werde vom Turnierarzt und dem medizinischen Team der ATP weiter beobachtet.