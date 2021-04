Monte Carlo: Koepfer verpasst zweite Runde

Köln (SID) – Tennisprofi Dominik Koepfer (Furtwangen) hat beim Masters-Turnier in Monte Carlo den Einzug in die zweite Runde verpasst. Der Weltranglisten-56. unterlag dem italienischen Qualifikanten Marco Cecchinato 4:6, 3:6. Nach 1:29 Stunden verwandelte der frühere French-Open-Halbfinalist seinen zweiten Matchball.

Koepfer hatte sich über die Qualifikation erstmals ins Hauptfeld von Monte Carlo gespielt. Im März hatte er im mexikanischen Acapulco sein bislang bestes Ergebnis auf der ATP-Tour erreicht, als er erst im Halbfinale im deutschen Duell an Alexander Zverev gescheitert war.

Jan-Lennard Struff (Warstein) spielt gegen Grigor Dimitrow (Bulgarien/Nr. 14) um den Einzug in die Runde der besten 32. Deutschlands Topspieler Zverev greift nach einem Freilos erst am Mittwoch gegen den Sieger des Duells zwischen dem frischgebackenen Cagliari-Sieger Lorenzo Sonego (Italien) und Marton Fucsovics (Ungarn) in das Turnier ein.