Masters in Monte Carlo: Mühevoller Auftaktsieg für Djokovic

Monte Carlo (SID) – Novak Djokovic hat beim ATP-Masters in Monte Carlo mit mehr Mühe als erwartet sein erstes Match seit knapp eineinhalb Monaten gewonnen. Die Nummer eins der Tennis-Weltrangliste benötigte für sein 7:6 (7:5), 6:2 gegen den auf Position 198 geführten russischen Qualifikanten Iwan Gachow immerhin 1:48 Stunden. Der 35 Jahre alte Serbe zeigte sich dabei vor allem im ersten Satz verärgert über seine Leistung.

Djokovic hatte seit dem 27. Februar kein Match mehr auf der ATP-Tour bestritten. Damals verlor er im Halbfinale von Dubai gegen den Russen Daniil Medwedew (4:6, 4:6). Nach seinem Triumph bei den Australian Open hatte der ungeimpfte Serbe wegen der noch bis 11. Mai gültigen Corona-Bestimmungen in den USA nicht an den Masters-Turnieren in Indian Wells und Miami teilnehmen können.