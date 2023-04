Schüttler setzt gegen Brasilien auf den Teamgeist

Stuttgart (SID) – Mit Teamgeist gegen die herausragende Einzelspielerin: Kapitän Rainer Schüttler setzt im Billie Jean King Cup gegen Brasilien auf seine „komplette“ Mannschaft. Beatriz Haddad Maia, Topspielerin der Gäste, sei „immer für drei Punkte gut“, sagte Schüttler vor der Partie am Freitag und Samstag in Stuttgart. „Die müssen wir irgendwie knacken.“

Haddad Maia ist in der Weltrangliste die mit Abstand beste Spielerin des Duells um einen Platz beim Finalturnier im November. Die 26-Jährige liegt im Einzel auf Rang 14 und im Doppel auf Platz 20.

Schüttler: „Wir haben den Zusammenhalt“

Schüttler kann auf seine derzeit beste Auswahl zählen: Jule Niemeier (WTA-Nr. 65), Tatjana Maria (71.), Anna-Lena Friedsam (91.), Laura Siegemund (105.) und Eva Lys (113.) sind nominiert. „Es ist ganz klar: Es wird keine einfache Partie“, sagte Schüttler. Dennoch glaubt er an die erstmalige Qualifikation für das Turnier der besten zwölf Teams.

„Wie die Zahlen auf dem Papier aussehen, ist die eine Sache. Aber gerade bei Mannschaftswettbewerben – egal in welcher Sportart – hat man oft genug gesehen, dass der Zusammenhalt zählt. Und den haben wir“, sagte auch Siegemund, die wie Niemeier, Friedsam und Lys bereits beim letzten Duell in Kroatien (3:1) zum Aufgebot gezählt hatte. Maria sagte damals verletzt ab, kehrt nach ihrem Turniersieg in Bogota/Kolumbien aber mit viel Selbstvertrauen ins Team zurück.