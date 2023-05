Medien: Murray verzichtet auf French Open

Der dreimalige Grand-Slam-Sieger Andy Murray verzichtet laut britischer Medien auf einen Start bei den French Open. Der 36 Jahre alte Schotte war schon in den vergangenen beiden Jahren nicht in Paris an den Start gegangen. Der zweimalige Olympiasieger, der seit 2019 mit einer Teilprothese in der Hüfte spielt, verlegt seinen Fokus auf die Rasensaison mit dem Höhepunkt Wimbledon ab 3. Juli.

„Es geht für mich darum, dass ich in dieser Phase meiner Karriere die Prioritäten richtig setzte“, sagte Murray zuletzt: „Ich bin mir bewusst, dass meine beste Chance auf eine gute Platzierung eher in Wimbledon besteht.“

Zwei seiner drei Majorsiege feierte Murray 2013 und 2016 in Wimbledon. In Paris stand er 2016 im Endspiel und unterlag Novak Djokovic. Auch French-Open-Rekordsieger Rafael Nadal hat verletzt bereits für das Sandplatz-Highlight ab dem 28. Mai abgesagt.