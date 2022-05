Medvedev im Eiltempo zum Auftaktsieg

Paris (SID) – Erfolgreicher Start für Daniil Medvedev. Der Weltranglistenzweite, der sich in seiner Karriere bislang nicht als großer Sandplatzspezialist entpuppt hat, hat sein Auftaktduell bei den French Open souverän gewonnen. Der 26-Jährige schlug den Argentinier Facundo Bagnis in nur 1:38 Stunden Spielzeit 6:2, 6:2, 6:2.

Medvedev überstand im vergangenen Jahr erstmals die erste Runde in Paris und schaffte dann den Viertelfinaleinzug. Seine Vorbereitung in diesem Jahr fiel kurz aus. Der Profi, der aufgrund der Sanktionen wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine nicht in Wimbledon aufschlagen darf, hatte sich Anfang April einer Leistenoperationen unterziehen müssen. Er fiel einige Wochen aus.

Daniil Medvedev, live ranks #1 atm, easily beats Facundo Bagnis 6-2, 6-2, 6-2 to reach the 2nd round at #RolandGarros. 99 minutes. Looked good. pic.twitter.com/9uK96iAgbz — José Morgado (@josemorgado) May 24, 2022

Erst vergangene Woche gab er in Genf sein Comeback, unterlag dort aber in seinem ersten Match dem Franzosen Richard Gasquet.