Preisgeld French Open 2022: So viel verdienen Zverev, Nadal, Swiatek & Co.

Der Bereich zu den French Open wird euch von Flashscore.de präsentiert. Verfolgt die Live-Tennisergebnisse auf Flashscore.

Vom 22. Mai bis zum 5. Juni finden die French Open 2022 statt. Das Gesamtpreisgeld beträgt 43,6 Millionen Euro. tennis MAGAZIN listet auf, wie viel Preisgeld die Profis bei den French Open in Paris von Runde zu Runde verdienen.

Preisgeld French Open 2022: Die Runden im Überblick

Seit 2007 verdienen die Damen und die Herren bei den vier Grand Slam-Turnieren pro Turnier die gleiche Summe. So natürlich auch bei den diesjährigen French Open. Selbst wenn die Spielerinnen und Spieler bereits in der ersten Runde scheitern, gibt es einen stolzen fünfstelligen Betrag als Abschiedsgeschenk. Die beiden Champions der Einzel-Wettbewerbe können sich über einen Siegercheck über 2,2 Millionen Euro freuen. Insgesamt werden 43,6 Millionen Euro Preisgeld an die Teilnehmerfelder ausgeschüttet. Im Vergleich zum Vorjahr (38 Millionen Euro) bedeutet dies eine Steigerung von 14,74 Prozent. Die Teilnehmer der Doppelkonkurrenzen spielen nach wie vor um deutlich weniger Preisgeld als die Spielerinnen und Spieler in den Einzelkonkurrenzen. Die siegreichen Damen- und Herren-Doppel teilen sich das Preisgeld von 580.000 Euro.

Preisgeld French Open: Damen- und Herreneinzel

Champion 2.200.000 € Finale 1.100.000 € Halbfinale 600.000 € Viertelfinale 380.000 € Achtelfinale 220.000 € 3. Runde 125.800 € 2. Runde 86.000 € 1. Runde 62.000 € 3. Runde Qualifikation 31.000 € 2. Runde Qualifikation 20.000 € 1. Runde Qualifikation 14.000 €

Preisgeld French Open: Damen- und Herrendoppel (pro Team)

Champion 580.000 € Finale 290.000 € Halbfinale 146.000 € Viertelfinale 79.500 € 3. Runde 42.000 € 2. Runde 25.000 € 1. Runde 15.500 €