Melbourne: Alcaraz eine Runde weiter

Titelkandidat Carlos Alcaraz hat mit Mühe die dritte Runde bei den Australian Open erreicht. Am Donnerstag setzte sich der 20-jährige Wimbledonsieger mit 6:4, 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:3) gegen den Italiener Lorenzo Sonego durch. Damit steht Alcaraz zum zweiten Mal in der dritten Runde von Melbourne.

„Ich bin sehr glücklich mit meiner Leistung heute. Das Match war ein bisschen tricky mit der Sonne und dem Wind“, sagte Alcaraz im Anschluss an sein 200. Match auf der Tour. „Wir haben beide alles auf dem Platz gelassen. Ein großartiges Match.“

We see it but we don't believe it 🤯@carlosalcaraz x Lorenzo Sonego@AustralianOpen | #AusOpen pic.twitter.com/lWjd2wyxf6

— ATP Tour (@atptour) January 18, 2024