Melbourne: Sinner weiter in Topform

Mitfavorit Jannik Sinner hat seine Titel-Ambitionen bei den Australian Open erneut unterstrichen. Angefeuert von seinen „Carota Boys“ auf der Tribüne zog der italienische Davis-Cup-Champion durch ein 6:0, 6:1, 6:3 gegen den Argentinier Sebastian Baez ins Achtelfinale ein. Bisher zeigt sich der Weltranglistenvierte in Topform. Er ist noch ohne Satzverlust.

