Sabalenka gnadenlos: Titelverteidigerin im Achtelfinale

Aryna Sabalenka zeigt sich auf dem Weg zur Titelverteidigung bei den Australian Open weiter unbeirrt. Die Belarussin zog am Freitag souverän ins Achtelfinale ein. Der an Position 28 gesetzten Ukrainerin Lesja Tsurenko ließ sie beim 6:0, 6:0 in nur 52 Minuten keinerlei Chance.

Sabalenka (25) hatte vor genau einem Jahr ihren ersten Grand Slam-Titel in Melbourne gewonnen. Wie im Vorjahr präsentiert sich die 25-Jährige beim ersten Major-Turnier des Jahres in Topform. In drei Partien gab sie noch keinen Satz ab. „Ich bin super glücklich mit dem Level, das ich momentan spiele“, sagte Sabalenka. „Hoffentlich kann ich so weiter machen.“

Im Achtelfinale trifft die Weltranglistenzweite auf die US-Amerikanerin Amanda Anisimova. Noch im Jahr 2023 pausierte Anisimova auf der Tennistour aufgrund von mentalen Problemen. Nun überzeugt sie aber in Melbourne. In der dritten Runde besiegte sie Spanierin Paula Badosa 7:5, 6:4.