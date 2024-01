Rekord-Tiebreak in Melbourne: Nach 42 Punkten am Ziel

In der zweiten Runde der Australian Open 2024 stellten Anna Blinkova und Elena Rybakina einen neuen Tiebreak-Rekord in der Damenkonkurrenz auf.

42 gespielte Punkte, eine Nervenschlacht über mehr als 30 Minuten – es war der längste Tiebreak der Grand Slam-Geschichte in der Damen-Konkurrenz. Diesen lieferten sich die Russin Anna Blinkova und Elena Rybakina, Australian Open-Finalistin 2023, in Melbourne.

Down 18-17, facing match point and Anna Blinkova does this…

