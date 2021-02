Monster-Rally in Melbourne: 60 Schläge für einen Punkt

Und sie spielten, spielten und spielten: Hubert Hurkacz und Mikael Ymer lieferten sich bei den Australian Open einen Endlos-Ballwechsel.

Wahnsinn: 60-mal flog die Filzkugel im einem Ballwechsel zwischen Hubert Hurkacz und Mikael Ymer Mitte des dritten Satzes über das Netz – eine rekordverdächtig lange Rally. Am Ende macht der Pole Hurkacz mit einem Rückhand-Winner zwar den Punkt, holte sich zwei Breakpunkte und wenig später auch die 2:1-Satzverfühung.

Doch Ymer kämpfte sich zurück, gewann das Match am Ende noch in fünf Sätzen 3:6, 6:3, 3:6, 7:5, 6:3. Die Monster-Rally war also doch nicht matchentscheidend – ist aber absolut sehenswert: