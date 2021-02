Barthel verhindert Debakel der deutschen Frauen

Melbourne (SID) – Mona Barthel hat mit ihrem Erstrundensieg bei den Australian Open ein Debakel der deutschen Tennisspielerinnen verhindert. Die 30-Jährige aus Neumünster schlug die Italienerin Elisabetta Cocciaretto 3:6, 6:4, 6:4 und kam als einzige deutsche Spielerin weiter. Zuletzt hatte 2004 in Wimbledon eine zweite Runde bei einem Grand-Slam-Turnier ohne eine Akteurin des Deutschen Tennis Bundes (DTB) stattgefunden.

Beim Major in Melbourne reicht diese Serie gar bis 1977 zurück. Vor Barthel waren Angelique Kerber, Andrea Petkovic und Laura Siegemund an ihren Auftakthürden gescheitert. Barthel trifft nun auf Karolina Muchova (Tschechien/Nr. 25). Bei den Männern stehen nur Alexander Zverev und Dominik Koepfer in der zweiten Runde.

Barthel ging konzentriert in das Match und erarbeitete sich Breakchancen. Diese konnte die Schleswig-Holsteinerin allerdings nicht für sich nutzen und gab ihrerseits den Aufschlag zum 2:4 und damit letztlich auch den ersten Satz her. Im zweiten Durchgang agierte Barthel dann konsequenter und schaffte den Ausgleich. Der dritte Satz war hart umkämpft.