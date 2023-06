Nach Karriereende: Federers erster Auftritt auf der ATP-Tour

Bisher lehnte Federer alle Anfragen ab, wenn es darum ging bei Turnieren öffentlich aufzutreten. Das Rasenplatzturnier in Halle ist aber ein besonderes. Nicht nur, weil er mit zehn Titeln der Rekordsieger ist, sondern auch weil er zur Familie Weber eine enge Beziehung pflegt. Im Jahr 2010 unterschrieb er einen Lifetime Contract, dass er jedes Jahr in Halle spielen wird, solange er aktiv ist.

Schon am Vormittag konnte man die vielen Roger Federer Fans sehen und hören. Roger Federer Kappen und T-Shirts liefen einem ständig entgegen. Zusätzlich konnte man beim Vorbeigehen der Menge den Schweizer Dialekt hören. Gegen 13:15 Uhr soll Federer an der OWL-Arena eingetroffen sein. Um ca. 16 Uhr begann die Ehrung auf dem Centre Court. Als erstes blendeten die Veranstalter Bilder aus jedem Titeljahr von Federer ein. Dann kam Turnierdirektor Ralf Weber auf den Platz.

Dann war es soweit. Der Moderator des Turniers leitete den Auftritt Federers durch seine größten Karriereerfolge ein. Als er den Namen Roger Federer ausrief, stand die ganze Halle. Es war der bislang einzige Zeitpunkt, während des Turniers, in dem die Arena fast voll war. „Der Maestro“ betrat den Platz und begab sich zum Netz, wo ein Blumenkranz, eine Trophäe und zwei Mikrofone bereitstanden. Dann folgte ein Highlightvideo seiner besten Momenten aus den Jahren in Halle.

Nun meldete sich Ralf Weber zu Wort. Er hatte eine ausführliche Rede zu Ehren von Federer vorbereitet. Der Schweizer hörte die ganze Zeit gelassen und ruhig – wie er ist – zu. Weber bedankte sich bei Federer für all die Jahre, in denen er menschlich und spielerisch ein Idol wieder spiegelte. Auch das Turnier in Halle sei durch Federers Hilfe gewachsen. Weber zitierte Zurückliegende Stimmen die früher behaupteten „wer in Halle gewinnt, scheidet in Wimbledon in der ersten Runde aus“.

Nachdem die ganze Arena Federer bejubelte übernahm er das Wort. Er Blickte auf seine ersten Jahre in Halle zurück, eine Zeit, in der er noch keine Kinder hatte: „Früher bin ich noch in der Halle nebenan squashen gegangen“. Federer betonte ebenfalls die enge Beziehung zu der Weberfamilie, die dazu beigetragen hat, dass Halle das erste Turnier sein sollte, bei dem er sich nach seinem Karriereende wieder blicken lässt. Zum Abschluss sagte er „wir sehen uns wieder“. Es war das einzige Mal, dass dem so seriösen Schweizer die Stimme wegblieb. Unter Applaus verließ Federer die Ehrung – mit ihm viele Fans, vermutlich um ein Autogram des 20-maligen Grand Slam-Siegers zu erhaschen.