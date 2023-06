Wimbledon 2023: Alle Infos zu Spielern, TV & Preisgeld

Am 3. Juli beginnt das einzige Grand Slam-Turnier auf Rasen – Wimbledon. Hier erfahren Sie alles Wissenswerte rund um Wimbledon 2023. Wann findet das Turnier wo statt? Wer spielt mit? Wer ist in der Qualifikation dabei? Wie hoch ist das Preisgeld?

Wimbledon: Das älteste und wohl bekannteste Tennisturnier der Welt. „Der Botschafter des weißen Sports“ ist das einzige Grand Slam-Turnier auf Rasen. Bei dem von der ITF veranstalteten Turnier treten sowohl ATP-Spieler als auch WTA-Spielerinnen an. Neben den Einzel- und Doppelkonkurrenzen werden ebenfalls Sieger im Mixed, Junioren-Bereich und bei den Rollstuhlfahrern ermittelt.

Wann und wo findet Wimbledon 2023 statt?

Die Hauptkonkurrenz startet ab dem 3. Juli in das traditionsreiche Rasenturnier. Über zwei Wochen kämpfen je 128 Spieler und Spielerinnen um die Trophäe. Während die Qualifikation auf einer Anlage in Roehampton stattfindet, bestreitet die Hauptkonkurrenz ihre Spiele im südwestlichen Stadtteil Londons, in Wimbledon. Das Finale der Damen sowie das Herren-Doppel-Endspiel werden am Samstag, den 15. Juli, gespielt. Am Sonntag, den 10. Juli, kämpfen die Herren sowie die Damen-Doppel um den Titel.

Dürfen Russen und Belarussen in Wimbledon 2023 spielen?

Anders als im vergangenen Jahr sind Russen und Belarussen in diesem Jahr in Wimbledon spielberechtigt. Aufgrund des Angriffskriegs von Russland und der Ukraine wurden russische sowie belarussische Profis im vergangenen Jahr von dem Event ausgeschlossen. Deshalb gab es 2022 auch keine Weltranglisten-Punkte.

2023 sollen Russen und Belarussen nun wieder spielen dürfen. Die Entscheidung, den Bann der russischen und belarussischen Profis wieder aufzuheben, bezeichnete Ian Hewitt, der Vorsitzende des All England Club, als „schwierig und herausfordernd“. Diese schmälere „in keinster Weise unsere uneingeschränkte Verurteilung der illegalen Invasion Russlands in der Ukraine“, fügte er hinzu.

Im Gegenzug kündigten die Veranstalter weitere Ukraine-Hilfen bei dem diesjährigen Turnier an. Ein Pfund pro Ticket werde für wohltätige Zwecke in dem kriegsgeplagten Land gespendet. Außerdem sollen 1.000 ukrainische Flüchtlinge zum Event eingeladen werden, inklusive Anfahrt und Verpflegung. Auch für ukrainische Profis wurde weitere Unterstützung angekündigt.

Die Historie von Wimbledon

In der Worple Road in London wurde der erste Lawn Tennis Championship 1877 ausgetragen. „The All England Croquet and Lawn Tennis Club“ veranstaltete hier ein Tennisturnier für 22 ausschließlich männliche Amateure. Erst im Jahr 1884 wurden erstmalig Frauen zum Spiel zugelassen. Nach dem Umzug des Turniers in die Church Road 1922 entwickelte sich aus dem für 15.000 Zuschauer gebauten Stadion das „Mekka des Tennissports“. 1937 wurden die Championships erstmalig im Fernsehen übertragen.

Welche Spieler sind in Wimbledon 2023 dabei?

Der aktuelle Australian Open- und French Open-Champion Novak Djokovic führt das Feld in Wimbledon an. Spanier Carlos Alcaraz ist an Position zwei gesetzt. Auf den Rängen 3-5 folgen Daniil Medvedev, Casper Ruud und Stefanos Tsitsipas. An 22 und 23 sind die beiden Deutschen Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff gesetzt.

Spielerinnen in Wimbledon 2023

SWIATEK, Iga (POL) SABALENKA, Aryna PEGULA, Jessica (USA) RYBAKINA, Elena (KAZ) GARCIA, Caroline (FRA) GAUFF, Coco (USA) JABEUR, Ons (TUN) SAKKARI, Maria (GRE) KASATKINA, Daria KVITOVA, Petra (CZE) KUDERMETOVA, Veronika BENCIC, Belinda (SUI) KREJCIKOVA, Barbora (CZE) HADDAD MAIA, Beatriz (BRA) SAMSONOVA, Liudmila PLISKOVA, Karolina (CZE) OSTAPENKO, Jelena (LAT) AZARENKA, Victoria ZHENG, Qinwen (CHN) KEYS, Madison (USA) LINETTE, Magda (POL) VEKIC, Donna (CRO) ALEXANDROVA, Ekaterina POTAPOVA, Anastasia KALININA, Anhelina (UKR) TREVISAN, Martina (ITA) BEGU, Irina-Camelia (ROU) MERTENS, Elise (BEL) BADOSA, Paula (ESP) ZHANG, Shuai (CHN) CIRSTEA, Sorana (ROU) BOUZKOVA, Marie (CZE)

Wer fehlt dieses Jahr in Wimbledon?

Schon einige Wochen vor Turnierstart war bekannt, dass einige Profis in Wimbledon fehlen werden. Nicht dabei sind unter anderem Rafael Nadal, Pablo Carreno Busta, Jack Draper und Marin Cilic.

Welche Deutschen spielen in Wimbledon 2023?

Aus deutscher Sicht gehen Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff als gesetzte Spieler im Hauptfeld an den Start. Ebenfalls in dieser Konkurrenz dabei: Yannick Hanfmann, Daniel Altmaier und Dominik Koepfer. Oscar Otte hat die Chance, sich über die Qualifikation einen Platz im Hauptfeld zu erkämpfen.

Bei den Damen sind Tatjana Maria, Jule Niemeier und Anna-Lena Friedsam im Hauptfeld vertreten. Über die Qualifikation können sich ebenfalls Laura Siegemund, Tamara Korpatsch, Eva Lys, Mona Barthel und Noma Noha Akugue einen Platz in der Hauptkonkurrenz erkämpfen.

An wen gehen die Wildcards in Wimbledon 2023?

Acht Wildcards vergeben die Veranstalter bei den Herren. Folgende Spieler können deshalb an der Hauptkonkurrenz teilnehmen:

– David Goffin

– Liam Broady

– Jan Choinski

– Ryan Peniston

– George Loffhagen

– Arthur Fery

– 2 weitere Wildcards werden noch vergeben

Ebenfalls acht Wildcards gibt es in der Damenkonkurrenz. Hier gaben die Veranstalter bereits sieben Spielerinnen bekannt, die im Hauptfeld spielen dürfen.

– Katie Boulter

– Jodie Burrage

– Harriet Dart

– Elina Svitolina

– Katie Swan

– Heather Watson

– Venus Williams

Wimbledon 2023: TV-Übertragung und Streaming

Die Übertragungsrechte für Wimbledon liegen beim Pay-TV Sender Sky Deutschland. Damit ist Wimbledon das einzige Grand Slam-Turnier, das nicht im öffentlichen Fernsehen zu sehen ist. Wer also das Rasen-Major verfolgen möchte, muss ein Abonnement von Sky besitzen bzw. abschließen. Frei zugänglich berichtet Sky Sport News HD und skysport.de regelmäßig aus London.

Traditionen in Wimbledon

Während die Zuschauer am Spielfeldrand und auf den Tribünen traditionsgemäß Erdbeeren mit Sahne essen, sind die Spieler dazu verpflichtet, sich nach bestimmten Traditionen zu kleiden. Nämlich: 90 Prozent in weiß. Selbst mit cremefarbener Montur dürfen die Sportler den Platz nicht betreten. Traditionsgemäß galt der erste Sonntag im Turnier als Ruhetag. Dieser wird 2022 abgeschafft, was heißt: 14 Tage Tennis ohne Pause. Eine weitere Tradition ist das Eröffnungsmatch am ersten Montag auf dem „Centre Court“, das dem Vorjahressieger der Herren, also Novak Djokovic, vorbehalten wird.

Sieger und Rekordhalter in Wimbledon

Bei der letzten Ausgabe 2022 sicherte sich Novak Djokovic seinen siebten Wimbledon-Titel. Im Finale triumphierte er in vier Sätzen gegen den Australier Nick Kyrgios. Damit ist Djokovic noch einen Wimbledon-Sieg vom aktuellen Rekordhalter Roger Federer entfernt. Der Schweizer triumphierte achtmal in London.

2013 Andy Murray Novak Djokovic 6:4, 7:5, 6:4 2014 Novak Djokovic Roger Federer 6:7, 6:4, 7:6, 5:7, 6:4 2015 Novak Djokovic Roger Federer 7:61, 6:7, 6:4, 6:3 2016 Andy Murray Milos Raonic 6:4, 7:6, 7:62 2017 Roger Federer Marin Cilic 6:3, 6:1, 6:4 2018 Novak Djokovic Kevin Anderson 6:2, 6:2, 7:63 2019 Novak Djokovic Roger Federer 7:6, 1:6, 7:64, 4:6, 13:12 2020 ausgefallen, Corona-Pandemie 2021 Novak Djokovic Matteo Berrettini 6:7, 6:4, 6:4, 6:3 2022 Novak Djokovic Nick Kyrgios 4:6, 6:3, 6:4, 7:63

Bei den Damen setzte sich Iga Swiatek 2022 im Finale gegen Ons Jabeur mit 3:6, 6:2, 6:2 durch. Letzte deutsche Siegerin war Angelique Kerber 2018. Sie gewann das Endspiel gegen Serena Williams mit 6:3, 6:3. Steffi Graf triumphierte sieben Mal in Wimbledon.

2013 Marion Bartoli Sabine Lisicki 6–1, 6–4 2014 Petra Kvitová Eugenie Bouchard 6–3, 6–0 2015 Serena Williams Garbine Muguruza 6–4, 6–4 2016 Serena Williams Angelique Kerber 7–5, 6–3 2017 Garbiñe Muguruza Venus Williams 7–5, 6–0 2018 Angelique Kerber Serena Williams 6–3, 6–3 2019 Simona Halep Serena Williams 6–2, 6–2 2020 Kein Wettbewerb wegen Corona-Pandemie 2021 Ashleigh Barty Karolina Pliskova 6–3, 6–7(4–7), 6–3 2022 Elena Rybakina Ons Jabeur 3–6, 6–2, 6–2

So hoch ist das Preisgeld in Wimbledon 2023

In diesem Jahr werden insgesamt 52,3 Millionen Euro Preisgeld in Wimbledon ausgeschüttet. Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Steigerung von 11,2 Prozent. Damen und Herren erhalten bei allen vier Grand Slam-Turnieren die gleiche Gewinnsumme. Die Sieger werden 2023 mit circa 2,75 Millionen Euro vergütet, Finalisten erhalten knapp die Hälfte, 1,37 Millionen Euro.

Der Anstieg ist besonders in den ersten Runden zu sehen. Auch in der Qualifikation gibt es eine Steigerung von 14,5 Prozent.

Runde 2023 2022 2021 2019 Sieger 2.750.000 2.324.391 1.983.346 2.637.628 Finalist 1.370.000 1.220.305 1.050.000 1.318.814 Halbfinale 701.712 621.774 542.500 659.968 Viertelfinale 397.000 360.280 350.000 321.984 Achtelfinale 242.000 220.817 211.168 197.541 Dritte Runde 153.000 139.463 134.167 124.585 Zweite Runde 99.000 90.651 87.500 80.812 Erste Runde 64.000 58.109 56.000 50.507

Im Doppel erhalten die Sieger 701.712 Euro (pro Team). Mixed-Sieger werden mit 149.698 Euro vergütet.