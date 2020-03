Nach Kerber sagt auch Titelverteidigerin Andreescu für Indian Wells ab

Köln (SID) – Nach Vorjahresfinalistin Angelique Kerber (Kiel) hat auch Titelverteidigerin Bianca Andreescu ihre Teilnahme am WTA-Turnier in Indian Wells abgesagt. Die US-Open-Siegerin aus Kanada leidet weiter an ihrer Verletzung im linken Knie, die sie seit den WTA-Finals im Oktober zur Pause zwingt. Auch die rumänische Wimbledonsiegerin Simona Halep wird beim prestigeträchtigen Turnier in der kalifornischen Wüste verletzungsbedingt nicht am Start sein.

Indian Wells withdrawals so far: Collins

Azarenka

Kerber

Halep

Giorgi

Maria

Puig

Andreescu

Zvonareva #BNPPO20 — Grigor. (@Scores_WTA) March 7, 2020

Andreescu (19) hatte im vergangenen Jahr als Wildcard-Starterin in Indian Wells gewonnen. In diesem Jahr bekam unter anderem Kim Clijsters eine Einladung zum WTA-Event, die Belgierin spielt im Hauptfeld (ab 11. März) ihr drittes Turnier nach ihrem Comeback. Clijsters hatte 2003 und 2005 in Indian Wells triumphiert, nach ihrer Rückkehr wartet die 36-Jährige noch auf ihren ersten Sieg.