Nach Titelwidmung bei US Open: Tante von Jannik Sinner verstorben

Jannik Sinner trauert um seine Tante Margith, die Schwester seiner Mutter.

Es waren bewegende Worte, die Jannik Sinner nach seinem Sieg bei den US Open an das Publikum richtete. „Ich liebe Tennis und trainiere viel. Es gibt aber auch ein anderes Leben nach dem Tennis. Deshalb widme ich diesen Sieg meiner Tante, der der derzeit nicht gut geht und ich weiß nicht, ob ich sie noch lange in meinem Leben habe. Deshalb freut es mich, dass ich ihr einen positiven Moment schenken kann. Sie war immer ein wichtiger Teil in meinem Leben“, sagte Sinner mit brüchiger Stimme.

Zwei Wochen nach seinem Triumph bei den US Open ist seine Tante Margith im Alter von 56 Jahren verstorben. „Traurigen Herzens nehmen wir Abschied von unserer lieben Margith Sinner, Meggi, die in ihrem geliebten Zuhause für immer eingeschlafen ist“, heißt es in der Traueranzeige der Familie. „Sie begleitete mich oft zu Skirennen, und wir verbrachten die Sommer zusammen“, sagte Sinner über seine Tante. Die Nummer eins der Welt wird trotz des Verlusts seiner Tante diese Woche beim ATP-Turnier in Peking aufschlagen.