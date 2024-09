Dimitrov & Co. wollen einhändige Rückhand retten

In einem amüsanten Video machen sich Grigor Dimitrov, Stefanos Tsitsipas und weitere Spieler mit einer einhändigen Rückhand über das Aussterben ihrer Spezies lustig.

Was haben Grigor Dimitrov, Stefanos Tsitsipas und Lorenzo Musetti gemeinsam? Sie stehen derzeit in den Top 20 und spielen mit einer einhändigen Rückhand. Dass drei Spieler mit einer einhändigen Rückhand weit vorne im ATP-Ranking platziert sind, könnte bald der Vergangenheit angehören. Denn immer weniger Spieler unter 25 Jahren sind Einhänder. Im Februar 2024 kam es sogar zu einem Unikum. Erstmals in der mehr als 50-jährigen Geschichte der Weltrangliste standen nur Spieler mit einer beidhändigen Rückhand in den Top 10.

„Ein Künstler kann wahre Kunst nicht mit zwei Händen kreieren”

Die Folge: mediale Abgesänge auf die elegante einhändige Rückhand. Dass die Einhänder anscheinend bald nicht mehr konkurrenzfähig sind, hat die verbliebenen Topspieler mit einer einhändigen Rückhand dazu veranlasst, umzuschulen und ab sofort alles mit zwei Händen zu machen. In einem amüsanten Video der ATP zeigen sich Grigor Dimitrov, Stefanos Tsitsipas, Stan Wawrinka, Dominic Thiem, Lorenzo Musetti, Denis Shapovalov, Christopher Eubanks, Daniel Evans und Richard Gasquet, wie sie mit beiden Händen Zähneputzen, Essen, Zeichnen oder Dartsspielen. Die Quintessenz des Versuchs, alles mit beiden Händen zu machen, fasst Dominic Thiem zusammen. „Ein Künstler kann wahre Kunst nicht mit zwei verdammten Händen kreieren.“

Zum Schluss des Videos gibt es noch eine witzige Szene, als Dimitrov einen Anruf von Roger Federer erhält – mit dem Klingelton „Hard To Say I’m Sorry“ von der Band Chicago. Genau dieses Lied haben die sogenannten One Handed Bakchand Boys um Federer, Dimitrov und Tommy Haas im Jahr 2017 beim Turnier in Indian Wells zum Besten gegeben – zu einer Zeit als die einhändige Rückhand noch angesagt war.