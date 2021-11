Offiziell: Beltz trainiert künftig US Open-Siegerin Raducanu

Berlin (SID) – Torben Beltz, bis vor Kurzem Erfolgstrainer von Deutschlands Top-Spielerin Angelique Kerber, betreut künftig Tennis-Juwel Emma Raducanu. Dies bestätigte die 18 Jahre alte US-Open-Siegerin nach ihrer Achtelfinalniederlage beim WTA-Turnier im österreichischen Linz. „Es ist natürlich ein großes Privileg, mit einem so erfahrenen Trainer zu arbeiten“, sagte Raducanu.

Torben Beltz, the experienced German coach who just split with Angelique Kerber, looks like the next appointment for Raducanu after being spotted with her in south-east London last month https://t.co/F83q75Bf59

